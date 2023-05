De Laurentiis: "Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico, lo lascio libero"

Durante l'ultima puntata di “Che tempo che fa” il patron ha confermato la separazione dal tecnico toscano: “Mi ha detto di aver concluso un ciclo della sua vita, non potevo oppormi”. Un pensiero anche sullo stadio Maradona: “Voglio renderlo funzionale non solo per le partite, penso a un museo dedicato a Diego. Ma il Comune deve concederci l'impianto altrimenti ne costruiamo uno nuovo lontano da Napoli”