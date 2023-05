De Leonardis riconfermato a Qualiano: "Premiato il risanamento economico"

Una riconferma a suon di voti, quella di Raffaele De Leonardis alla guida di Qualiano. Nonostante avesse contro anche un pezzo del "suo" centrodestra, con Forza Italia che correva a parte, il sindaco uscente ha sbaragliato tutti al primo turno con oltre due terzi dei voti espressi, duemilacinquecento in più di quelli che gli consegnarono il primo mandato.

Archiviato il deficit strutturale, con la promessa di abbassare ulteriormente le tasse in questa consiliatura, è il momento di concentrarsi su nuovi progetti. Dalla metro leggera che dovrebbe portare da Chiaiano alle spiagge di Varcaturo al nuovo parcheggio sotterraneo. Per arrivare ai duecento alloggi previsti nel nuovo Puc, previo il via libera della città metropolitana.

Il tutto senza nascondersi le difficoltà del territorio, spesso alla ribalta della cronaca per le attività dei clan camorristici.

Nel servizio l'intervista al sindaco Raffaele De Leonardis.