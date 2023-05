De Sanctis: "Riscatteremo Dia"

“Dia il primo luglio sarà al cento per cento un giocatore della Salernitana”. Parla in sala stampa al posto dello squalificato mister Sousa e rassicura i tifosi granata il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Boulaye Dia sarà riscattato dal Villareal. Con la tripletta rifilata alla Fiorentina il senegalese ha raggiunto quota 15 reti ed è entrato nella storia. Mai un giocatore granata aveva segnato tanto in serie A. Il precedente record, di dodici gol, apparteneva a Di Vaio e risaliva alla stagione 98/99. Eppure il tris dell'attaccante all'Arechi non è bastato alla Salernitana sempre avanti e sempre raggiunta dai viola fino al pareggio finale, un 3 a 3 che vale il decimo risultato utile consecutivo. Guadagnano un punto Mazzocchi e compagni su Lecce, Spezia e Verona, ma con una fase difensiva più attenta poteva arrivare la vittoria. La salvezza è, comunque, quasi acquisita. Lunedì la trasferta di Empoli senza lo squalificato Bradaric e con Gyomber da valutare. Ma presto ci sarà da discutere anche del futuro di Paulo Sousa proponendo, magari, al tecnico portoghese un progetto che vada al di là della semplice permanenza in categoria.