Distacco di massi, chiusa la banchina 21 del porto di Capri

Un'ordinanza ha vietato gli approdi alla banchina 21 del porto commerciale di Capri, nell'area della cosiddetta “Banchinella”. Si è verificato, infatti, un distacco di massi dell'area sottostante il molo, dove attraccano navi e traghetti.

Immediato è scattata l'ispezione da parte della Capitaneria di porto che ha impiegato operatori subacquei che operano all'interno dello scalo marittimo commerciale dell'isola. Nel corso del sopralluogo sotto il livello del mare i sub hanno scoperto un fenomeno di “sgrottamento”, avvenuto di recente, che aveva provocato una cavità proprio al di sotto della struttura di sbarco della Banchinella.

L'intera area del molo 21 della Banchinella (sul versante opposto ai moli) è stata inibita agli ormeggi e contemporaneamente sono stati informati i sindaci di Capri e Anacapri e gli assessori addetti al ramo che dopo aver avuto un incontro in capitaneria con il comandante della “Circomare”, Emanuele Colombo, hanno informato gli uffici competenti della Regione Campania, per chiedere urgenti provvedimenti per il ripristino dell'area attraverso la messa in sicurezza del molo, evitando gli ingorghi e caos che inciderebbero sugli sbarchi di persone e veicoli sull'unico molo della banchina principale.

Al tempo stesso è stato organizzato un collegamento nelle ore notturne da destinarsi al solo trasporto merci proprio per evitare un eccessivo andirivieni nelle aree restanti del porto.

Nel video, il lavoro dei sub nelle acque sottostanti alla Banchinella.