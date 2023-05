Sciopero dei trasporti Anm ed Eav, ecco le fasce di garanzia

Possibili disagi potrebbero verificarsi domani sulle reti di trasporti ANM ed EAV per uno sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base, USB.

LE MOTIVAZIONI

Tra le rivendicazioni - scrive l'organizzazione in una nota - la richiesta di "maggiore centralità dei trasporti pubblici in Campania", e "migliori orari e condizioni salariali per gli addetti del settore", con stipendi legati all'inflazione reale con 300 euro netti subito in busta paga e la riduzione dell'orario settimanale a parità di salario a 32 ore.

LE FASCE DI GARANZIA

Saranno comunque assicurate fasce di garanzia orarie per gli utenti: nelle linee di superficie tram, autobus e filobus circoleranno dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La linea 1 della metropolitana vedrà la sua ultima corsa mattutina partire alle 9.10 dai capolinea di Piscinola e di Garibaldi per riprendere nel pomeriggio dopo le 17. L'ultima corsa sarà alle 19.34 in entrambe le direzioni. Per le funicolari di Mergellina, Montesanto e Centrale ultima corsa del mattino alle 9.20 e ripresa del servizio dalle 17 fino alle 19.20.

IL FLASH MOB E IL CORTEO

USB ha inoltre annunciato un flash mob in piazza dei Martiri alle 9.30 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla strage dei morti sul lavoro e, alle 10.30, un corteo che da piazza del Gesù si dirigerà verso la prefettura e che metterà al centro della piattaforma programmatica misure per fare fronte all'inflazione e al carovita, una Legge per il salario minimo ad almeno 10 euro l'ora e l'opposizione alla guerra che, secondo USB, sta sperperando fondi e risorse che servono per la spesa sociale e il necessario risanamento ambientale.