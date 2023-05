Una piazza di spaccio nel carcere di Salerno

Le indagini sono partite dopo il sequestro di droga e telefonini che arrivavano dietro le sbarre del carcere di Salerno durante i colloqui o addirittura con un drone. Un'inchiesta fatta scattare da decine di episodi e allargatasi a macchia d'olio fino a coinvolgere le 53 persone - 19 già detenute - destinatarie delle misure cautelari richieste dalla Direzione distrettuale antimafia e finite nell'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, eseguita nel corso di un blitz congiunto di Polizia e Penitenziaria, con tanto di perquisizioni domiciliari nelle case di molti indagati.

Tra loro la più nota è Anna Maria Vacchiano che ha fatto arrestare la madre Barbara per l'omicidio di Marzia Capezzuti a Pontecagnano. C'è anche un avvocato, interdetto per un anno dalla professione. L'ipotesi investigativa mette a fuoco per la prima volta un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in carcere. Una piazza di spaccio gestita direttamente dai detenuti. Cocaina, hashish e marijuana erano vendute a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato e i soldi venivano accreditati anche su alcune carte prepagate, finite sotto sequestro. I detenuti che si rifiutavano di far mettere droga e telefoni nei pacchi provenienti dall'esterno venivano minacciati e c'è almeno un tentativo di corruzione nei confronti di un agente della polizia penitenziaria.