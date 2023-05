Vedi Napoli e poi droni

Una passione nata per gioco e da un gioco, ovvero un piccolo drone. Poi, di modifica in modifica, quel giocattolo è diventato un drone quasi professionale per realizzare riprese video dall'alto. E quella passione, per Cristian Castellano, è diventata successivamente una professione.

“Ho girato in tanti luoghi del mondo ma la sensazione di meraviglia che mi trasmette Napoli dall'alto è unica”, ha detto il 34enne pilota professionale di droni.