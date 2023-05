Effetto denatalità: in Campania quindicimila studenti in meno ogni anno

E' il 2050 e lui si chiama Adamo. Ed è l'ultimo nato in Italia, dopo di lui il nulla. E' un futuro distopico, quello raccontato in un cortometraggio che affronta il tema della denatalità, eppure non così lontano dalla realtà. Persino il Sud, un tempo "culla" d'Italia, oggi segna il passo.

Il tema è stato affrontato in un convegno a Napoli. Le implicazioni non sono solo sociali.

La Campania perde in media quindicimila studenti l'anno. Le soluzioni passano da politica ed economia. Ma anche la sanità può fare la sua parte.

Nel servizio le interviste a Bruno Ferraro, ginecologo dell'ospedale di Marcianise, e a Tiziana Spinosa, dirigente dell'Asl Napoli 1.