Salernitana, crocevia salvezza a Empoli: tre punti per garantirsi la Serie A

Crocevia salvezza per la Salernitana. I granata scenderanno in campo alle 18.30 a Empoli per uno scontro diretto chiave: con una vittoria la squadra di Paulo Sousa salirebbe a +11 sulla zona retrocessione a quattro giornate dal termine. Sei assenti: ancora fuori Candreva, non ci sarà lo squalificato Bradaric.