Salernitana, l'intoccabile è Dia. Sousa rilancerà Sambia e Kastanos a Empoli

Il traguardo è sempre più vicino. Domani alle 18.30 lo scontro diretto tra Empoli e Salernitana metterà di fronte due squadre appaiate in classifica che non vedono l'ora di festeggiare. Chi vince potrebbe brindare alla salvezza già la giornata successiva.

Così il focus di Paulo Sousa resta sull'obiettivo da raggiungere prima possibile: "Il futuro non deve essere una preoccupazione per nessuno" - ha spiegato il tecnico alla vigilia.

Il suo arrivo ha prodotto il record di dieci risultati utili consecutivi: otto pareggi e due successi, zona retrocessione lontana otto punti e la sconfitta dello Spezia a Cremona che regala ulteriore serenità.

Capitolo formazione: ancora fuori Candreva, Sambia dovrebbe prendere il posto dello squalificato Bradaric, ballottaggio Daniliuc-Troost-Ekong in difesa per rilevare Gyomber, rientro di Kastanos dal 1', Botheim favorito su Piatek perché - come ha detto Sousa - ha una grande intesa con Boulaye Dia. E mettere l'uomo dei record nelle condizioni di segnare ancora, oggi è la sua priorità.