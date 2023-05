De Laurentiis, una scalata da cinema: dalle ceneri del fallimento al tricolore

5 settembre 2004: quando tutto è cominciato. Aurelio De Laurentiis irrompe nell'universo Napoli e lo rianima dopo il fallimento. Ma a fatica. Mancano i palloni nel ritiro di Paestum, non l'entusiasmo al San Paolo: quasi in 50 mila per l'esordio con il Cittadella in Serie C. Ci vogliono due anni per risalire in B, solo un altro per il ritorno in A.

Promesse zero, polemiche tante, fatti anche. Il primo trionfo è un delirio: 2012, Mazzarri allenatore, il grande nemico di sempre, la Juventus, battuta nella finale di Coppa Italia.

Si torna a Roma due anni dopo per il bis, con Benitez in panchina: è la notte macchiata dagli incidenti, ma in campo Insigne e Mertens travolgono la Fiorentina per un trofeo da dedicare a Ciro Esposito. A dicembre la stessa squadra si prende la Supercoppa italiana ai rigori contro la Juve.

Accadrà lo stesso nel 2020, in Coppa Italia, con Gattuso che festeggia nello stadio deserto, in piena epoca covid. Prima c'era stata l'era Sarri, senza trionfi, ma con il record dei 91 punti in campionato.

Sembrava fosse impossibile fare meglio. E invece ecco l'apoteosi: 2023, terzo scudetto. Il metodo De Laurentiis, quello dei bilanci in ordine e del calcio sostenibile, funziona.