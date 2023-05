Esercitazione antiterrorismo nel centro commerciale

E' uno scenario drammatico a cui le cronache mondiali ci hanno, purtroppo, abituato. Un attacco terroristico a un centro commerciale, a un cinema o un teatro come, purtroppo, avvenne al Bataclan di Parigi. La scorsa notte un evento di questo genere è stato simulato nel centro commerciale Campania di Marcianise. A coordinare le operazioni di intervento il decimo reggimento Carabinieri Campania con il supporto di uomini del comando provinciale di Caserta. L'ipotesi sulla quale si è lavorato quella di un attacco da parte di un gruppo terroristico in un'area estremamente affollata. Le unità dell'Arma chiamate "aliquote primo intervento" e “squadre operative di supporto” hanno così provveduto all'evacuazione dei civili e all'individuazione di colleghi che interpretavano il ruolo di terroristi. In pochi minuti il centro è stato evacuato e gli obiettivi raggiunti e bloccati. Al fianco dei Carabinieri gli uomini della Croce rossa per simulare anche il soccorso ad eventuali feriti. Il comandante del reggimento Campania il colonnello Nicola Lorenzon e il comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Manuel Scarso hanno sottolineato l'importanza di questo tipo di esercitazione per garantire ai cittadini il massimo standard di sicurezza.