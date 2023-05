Il teatro della mente: Martone mette in scena la Ramondino

Con Fabrizia Ramondino Mario Martone aveva sceneggiato il film "Morte di un matematico napoletano". Fu allora, racconta il regista, che la scrittrice si appassionò al mondo degli attori, della parola recitata. Cominciando a cimentarsi con la scrittura teatrale.

Agli inizi degli anni 90 la prima messa in scena di un suo testo, "Terremoto con madre e figlia", da parte di Martone. E ora, al Teatro San Ferdinando, un debutto assoluto con "Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo".

Lino Musella è il compositore del titolo. Dal chiuso della sua stanza si rivolge ai protagonisti del suo mondo interiore, al mondo esterno e in sostanza al pubblico stesso, usando la musica come paradigma della vita. Con le sue dissonanze, gli adagi, le pause.

In un'ora e venti lo spettatore ondeggia con lui come su un pentagramma di sentimenti. La regia di Martone, con la consolidata collaborazione di Ippolita Di Maio, mette in scena il teatro della mente della Ramondino in perfetta assonanza con le sue parole.