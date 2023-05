Falsi fitosanitari: sequestri della Gdf per 5 milioni di euro

Il materiale arrivava prevalentemente da Cina e Thailandia. Finiva ai piedi del Vesuvio, a Boscoreale, da dove poi veniva rivenduto, secondo gli investigatori, a prezzi anche 100 volte superiori al loro reale valore. Il tutto falsificando le etichette e facendo passare quelle confezioni contraffatte per prodotti fitosanitari delle migliori marche in commercio. Chi l’acquistava, lo utilizzava nella coltivazione di frutta e verdura che poi finivano sulle nostre tavole.

Una colossale opera di falsificazione e di frode in commercio, che la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli ha interrotto, sequestrando circa 30 tonnellate di prodotti sfusi, 35.000 litri di prodotto liquido e oltre 17.000 etichette false pronte a essere incollate su barattoli anonimi. Il tutto per un valore stimato in 5 milioni di euro una volta che sarebbe stato messo in commercio.

I militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno individuato in un deposito cumuli di prodotti chimici e in un altro i prodotti finiti e semilavorati. Accanto a questi, c’era anche una sorta di laboratorio con tanto di bilancini di precisione, dosatori e contenitori. La macchina del falso fitofarmaco era pronta a tutto, sospettano gli investigatori, anche a immettere sul mercato prodotti scaduti da tre anni e finiti ora sotto sequestro.