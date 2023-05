Napoli, il possibile addio di Spalletti non offusca la voglia di festa

Ultimo scorcio di stagione per il Napoli. Ultimi 10 giorni di un'annata indimenticabile. Tra i tifosi c'è ancora voglia di gioire. Sold out il settore ospiti per Bologna-Napoli di domenica pomeriggio. Grande attesa per i biglietti di Napoli-Samp, l'ultima recita al Maradona. "L'idea per il 4 giugno - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - è che ci siano la festa allo stadio e i maxi schermi in città e nei Comuni dell'area metropolitana".

In questo clima, anche le notizie sul possibile divorzio da Spalletti, lasciano sì un pizzico di amarezza, senza - tuttavia - rovinare l'entusiasmo.