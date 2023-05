Festa scudetto, oltre un milione da Regione e Comune: Napoli, sarà un altro show

Mentre Napoli si interroga sul futuro di Luciano Spalletti, continuano i preparativi per la festa del 4 giugno, quando sarà consegnata la coppa dello scudetto. De Laurentiis ha parlato di un grande palco di 520 metri quadrati e 10 maxischermi allo stadio Maradona. Sarà un grande spettacolo con cantanti e tifosi vip.

Regione e Comune si sono impegnate anche economicamente con rispettivi stanziamenti da un milione (per ordine pubblico e punti medico-sanitari), e da 250 mila euro (per 4 maxischermi in diversi punti della città, a partire da piazza del Plebiscito). Si valuta la possibilità di trasmettere in chiaro l'evento su una rete Rai.