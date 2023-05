Frattamaggiore, rapina in posta da centinaia di migliaia di euro

Armati e a volto coperto i malviventi sono entrati nell’ufficio postale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, questa mattina alle 8, prima dell’orario di apertura, penetrando da un foro praticato nel pavimento del bagno. Dopo avere sequestrato il direttore dell’agenzia di via Stanzione nel suo ufficio, hanno portato via il denaro custodito nella cassaforte per una somma ingente: si parla di centinaia di migliaia di euro. Non ci sono stati feriti e l’uomo chiuso nella sua stanza è stato rilasciato subito dopo il colpo. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine sul posto sono partite le indagini, tuttora in corso. I carabinieri del comando della compagnia di Caivano indagano su due sconosciuti che avrebbero puntato le armi ai dipendenti delle poste fuggendo successivamente con il bottino.