Gelbison perde uno a zero a Messina e retrocede in serie D

Sconfitta per 1-0 a Messina, la Gelbison non riesce a salvarsi e ripartirà dalla Serie D. I cilentani, a loro primo anno in C, dopo il successo nell'andata dei playout hanno retto per 82' agli assalti dei peloritani. Poi gli uomini di mister Galderisi si sono arresi al gol di Ragusa. Il miglior piazzamento in campionato del Messina condanna la Gelbison.