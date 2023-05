Alle radici di Gaetano: "Spalletti ha ragione, farà una gran carriera"

Il gol all'Inter, le lacrime di gioia. Gianluca Gaetano è l'uomo del momento: unico dei due napoletani in rosa a mettere piede in campo nell'anno del terzo scudetto. Aveva 11 anni quando Caffarelli e Santoro lo portarono in azzurro. “Non andava mai via dopo gli allenamenti” - racconta Gerardo Santorelli, presidente della scuola calcio Future Boys di Casamarciano, dove Gianluca arrivò da piccolissimo, 4 anni, raggiungendo suo fratello Felice.

E' lui che ci racconta la sua crescita. Mentre i tifosi di Cimitile, dove è nato e tuttora vive il centrocampista azzurro, mostrano l'orgoglio per il loro concittadino, accolto con una gran festa dopo la rete realizzata domenica scorsa.