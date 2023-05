Piove sul Giro. Napoli valuta la chiusura delle scuole in due municipalità

Pedalando sotto la pioggia. La prima tappa tutta campana del Giro d'Italia 2023 mette a dura prova i corridori partiti da Atripalda, anche se il finale sarà tutto pianeggiante. Arrivo a Salerno prevedibilmente in volata intorno alle 17. Curiosità: si transiterà per Oliveto Citra, città natale di Vincenzo Albanese, unico campano in gara, ieri quarto a Laceno e undicesimo in classifica generale, primo tra gli italiani.

Domani è in programma la Napoli-Napoli: Piazza del Plebiscito è il luogo iconico scelto per il via, dopo 162 chilometri si arriva sul lungomare Caracciolo con traguardo all'altezza della rotonda Diaz. Il gruppo avrà modo di ammirare la città ancora colorata d'azzurro per la festa scudetto e le bellezze della costiera amalfitana e di quella sorrentina nella parte centrale del tracciato, con saliscendi che difficilmente faranno selezione.

Le strade interessate dei 35 comuni coinvolti sono state chiuse al traffico, a Napoli si valuta anche la chiusura delle scuole, probabilmente nelle sole municipalità 4 e 6, come già disposto oggi a Salerno. La carovana rosa lascerà la Campania venerdì, con la settima tappa che prevede la partenza da Capua.