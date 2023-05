Piano traffico, scuole chiuse: l'impatto del Giro sulle città della Campania

Dall'azzurro dei campioni d'Italia di calcio al rosa del Giro: la Campania ancora protagonista del grande sport. Dopo la tappa di oggi, con partenza da Venosa, in Basilicata, e arrivo a Lago Laceno, i 176 corridori delle 22 squadre iscritte mercoledì saranno impegnati nei 171 km da Atripalda a Salerno: arrivo previsto alle 17 in piazza della Concordia, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole.

Giovedì 11 tocca a Napoli vestirsi di rosa: 162 chilometri, 2800 metri di dislivello, partenza alle 13 da piazza Plebiscito e rientro alla Rotonda Diaz alle 17. Il percorso prevede un "traguardo volante" a Sorrento per poi tornare nel capoluogo via penisola sorrentina. Sul sito del Comune di Napoli tutte le restrizioni alla circolazione e le misure previste, una miriade di strade in tre municipalità sarà off limits dalle 10.30 alle 17.30, l'amministrazione sta valutando se chiudere o meno anche le scuole. A Castellammare viabilità sospesa dalle 13.30 e fino a cessata necessità sulle strade interessate, a cominciare dalla statale 145 sorrentina. L'ultima tappa campana del Giro venerdì 12 da Capua a Campo Imperatore.