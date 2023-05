Il Giro d'Italia saluta la Campania

La carovana rosa ha lasciato la Campania. I ciclisti del Giro d'Italia, partiti da Capua poco dopo le undici sotto un cielo minaccioso, si sono diretti verso l'impegnativo arrivo in quota a Campo Imperatore, ai piedi del Gran Sasso, in Abruzzo.

Resteranno, della parentesi campana, gli scenari incantevoli, i bagni di folla, talvolta anche di pioggia. In generale, il clima di festa che, per lo meno nella provincia napoletana, ha unito i colori rosa della corsa al bianco e azzurro dello scudetto della squadra di Spalletti. Un entusiasmo che ha spinto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a candidare la città per ospitare i prossimi mondiali di ciclismo su strada.

Sul fronte sportivo, le tappe in regione hanno regalato alla classifica meno scossoni del previsto ma sicuramente alcune istantanee da conservare. L'impegno di Albanese, unico campano in competizione e per due volte piazzatosi tra i primi sulle sue strade di casa. Le cadute a ripetizione della frazione da Atripalda a Salerno, non senza polemiche per il cane che ha rischiato di azzoppare Remco Evenepoel, favorito per la vittoria finale. E la disperazione sui volti di Clarke e De Marchi, ripresi dal gruppo a trecento metri dal traguardo sul lungomare di Napoli dopo sessanta chilometri di fuga.