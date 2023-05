Giro d'Italia, entusiasmo a Napoli alla partenza della tappa

Entusiasmo e tanta emozione per la partenza del Giro a Napoli in piazza del Plebiscito e il suo passaggio nelle località più rinomate della regione, come Sorrento, Amalfi, Positano e tante altre.

Il tempo sembra reggere oggi dopo le ultime giornate contrassegnate dalla pioggia e dell'allerta gialla. Così, l'azzurro per lo scudetto si mischia con il rosa della carovana, nel giorno della penultima tappa della corsa in Campania.

Un'atmosfera resa ancora più festosa dal boom turistico di queste ultime settimane, che ha portato ai piedi del Vesuvio centinaia di nuove presenze da ogni parte d'Italia e non solo.

Nel servizio le voci degli appassionati alla partenza della tappa.