Giro d'Italia, Napoli si prepara ad accogliere la "carovana rosa"

Cresce l'attesa degli appassionati di ciclismo. Tutto pronto a Napoli per il passaggio del Giro d'Italia. La "carovana rosa" attraverserà la città nella giornata di domani, dalla zona orientale fino al Lungomare di via Caracciolo. Previsto uno speciale dispositivo di traffico. Il Comune sta valutando l'ipotesi di chiudere le scuole della quarta e della sesta municipalità, interessate dal passaggio dei ciclisti. Il percorso della sesta frazione del Giro, la Napoli-Napoli, è di 162 chilometri e toccherà oltre al capoluogo partenopeo, l'area vesuviana, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. La partenza è prevista da Piazza del Plebiscito, l'arrivo alla Rotonda Diaz.

Oggi è invece in programma la quinta tappa. Da Atripalda a Salerno, 171 chilometri. Arrivo previsto alle 17 in piazza della Concordia, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole.

Ieri l'ingresso del giro in Campania, con la tappa di 175 chilometri che da Venosa, in Basilicata, si è conclusa al Lago Laceno, in Irpinia, e nella quale si è imposto il francese Aurélien Paret-Peintre.