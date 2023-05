Giro d'Italia, da martedì la carovana rosa in Campania

Cresce l’attesa per l’arrivo del Giro d’Italia in Campania. Da martedì 9 maggio la regione ospiterà per 4 giorni la carovana rosa con 3 arrivi – Laceno, Salerno e Napoli - e due partenze – Atripalda e Capua - che metteranno in risalto la bellezza naturalistica del paesaggio campano. Insieme all’attesa crescono anche le iniziative sul territorio, che si sta preparando al meglio per ospitare i ciclisti e gli appassionati del Giro. Danze e costumi locali in risalto a Somma Vesuviana, che sarà toccata dalla tappa dell’11 maggio, la Napoli-Napoli. La storia del Giro però è anche una grande epopea sociale e sportiva, raccontata da scrittori e giornalisti in ogni parte d’Italia. Anche la Campania ha avuto la sua parte: Gian Paolo Porreca ha presentato ad Atripalda e Sant’Anastasia la seconda edizione del volume “Il Giro racconta”, libro ricco di anticipazioni e curiosità sulla Corsa Rosa prossima alla partenza, e con un resoconto dell'edizione 2022 del Giro a Napoli. La Campania attende il Giro, dunque: per laurearsi Maglia Rosa delle Regioni dove farà tappa la 106esima edizione.