Giro d'Italia, verso la Napoli-Napoli

Due province attraversate, 35 Comuni, 162 chilometri. Sono i numeri della Napoli-Napoli, sesta frazione del Giro d'Italia 2023, in programma giovedì 11 maggio. Dopo il successo dello scorso anno, il capoluogo torna a ospitare partenza e arrivo di una tappa: da Piazza del Plebiscito al lungomare Caracciolo. Cambia invece il percorso che, questa volta, prevede area vesuviana, Costa d'Amalfi e Sorrento.

Questione viabilità. I singoli comuni hanno già definito i dispositivi validi nelle ore in cui è previsto il passaggio della carovana. A Napoli, il Giro attraversa le municipalità 1, 2, 4, 6. Per quanto riguarda le scuole, le chiusure dovrebbero riguardare solo quelle a ridosso del tracciato.

A Ravello, infine, nel punto del tragico incidente avvenuto lunedì - dopo i lavori di bonifica del costone - la provincia di Salerno ha assicurato il permanere delle condizioni di sicurezza. Il tracciato, pertanto, non sarà modificato. Nel servizio, le voci di Giuseppe Cirillo, vicesindaco metropolitano di Napoli, Sergio Colella, Consigliere Metropolitano delegato allo Sport e Gaetano Manfredi, sindaco della città metropolitana di Napoli.