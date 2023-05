Giuntoli e Spalletti: futuro incerto

"Cristiano bisognerà lavorare in estate. Abbiamo iniziato un ciclo e ci dobbiamo ripetere" gli dice il Presidente De Laurentiis sul campo di un Maradona in delirio. Lui, Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ringrazia e risponde lasciando più di qualche dubbio sul suo futuro in azzurro. Sembra al passo d'addio l'uomo che ha costruito il gruppo campione d'Italia, mentre, il timoniere Luciano Spalletti si è affidato alla diplomazia. Mancano ancora quattro partite e ci sarà tempo per incontrarsi con la società secondo l'allenatore che, qualche giorno fa, si era irritato venendo a sapere delle parole di De Laurentiis che dava per certa la sua permanenza. Il presidente ha esercitato l'opzione di rinnovo del contratto fino a giugno 2024, ma il disgelo vero e proprio non c'è ancora stato. Sul fronte giocatori cantano le sirene inglesi per Osimhen e Kim, ma Spalletti vuole che i migliori restino per continuare il cammino nel segno della grande bellezza insegnata da Diego

Nel servizio le voci di Cristiano Giuntoli, Direttore sportivo del Napoli, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar