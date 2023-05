Gli azzurri tornano al lavoro, domani la Fiorentina

Domani il Maradona al gran completo accoglierà i ragazzi di Spalletti per la prima volta da campioni d'Italia. Un piccolo assaggio di quello che aspetta la squadra già ieri, tra Grazzanise e Castel Volturno, con migliaia di tifosi ad attendere l'arrivo dell'aereo dal Friuli.

Dopo gli abbracci di questi giorni in piazza e nelle case, quello collettivo tra squadra e tifoseria è rinviato a domani, quando a Fuorigrotta - tornelli aperti già dalle 15 - arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nelle ultime 11 i viola hanno perso solo una volta.

A Castel Volturno oggi allenamento di rifinitura, per ricominciare a riportare la testa al campo. Qualche cambio in formazione sarà fisiologico.

Gli azzurri, oltre alla possibilità di ritoccare il record dei 91 punti di Sarri, potrebbero battere quello del maggior distacco tra prima e seconda in classifica: nel 2007 l'Inter chiuse a +22 sulla Roma.

Dopo la gara, la festa originariamente prevista per domenica scorsa, prima che Dia rimandasse l'appuntamento con la matematica.

Celebrazioni, ha detto De Laurentiis ospite a "Cinque minuti" su Raiuno, che procederanno a lungo. Il presidente ha confermato la volontà di trattenere gli eroi dello scudetto: Osimhen resta a Napoli, esercitata l'opzione unilaterale sul contratto di Spalletti.

Ma non è tempo di mercato: adesso è ancora il momento di festeggiare.