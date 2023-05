I giovani ricordano la strage di Capaci

La legalità contro ogni forma di mafia. Gli studenti di Ercolano protagonisti dei tanti eventi organizzati a Ercolano per commemorare strage Capaci, avvenuta il 23 maggio di 31 anni fa. Tante le iniziative in città con studenti e istituzioni. Deposta una corona di alloro presso rotonda via Cupamonti e poi allo stadio Solaro. Lo sport come educazione alla legalità, con il progetto scuola di sicurezza, attivo da 25 anni negli istituti cittadini. Nel servizio le voci del sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e di Delio Scarone dirigente scolastico IC 1 Ercolano.