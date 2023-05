Iervolino: "Vogliamo trattenere Dia a Salerno"

Invoca un nuovo corso del mondo del calcio, a cominciare da una distribuzione più equa delle risorse destinate alle squadre. Danilo Iervolino, patron della Salernitana, parla alla platea riunita a Coverciano per il premio "Inside the sport", promosso da Movimento Cristiano Lavoratori e Ussi. A lui gli organizzatori hanno voluto assegnare il riconoscimento di dirigente sportivo dell'anno. Un attestato di stima per quanto fatto a Salerno.

I granata giocheranno in A per il terzo anno consecutivo. Un traguardo storico. Il futuro parte da una certezza: Paulo Sousa. "Uomo giusto per visione di gioco e grinta", dice Iervolino dell'allenatore portoghese. Tante le sirene di mercato per il centravanti Boulaye Dia. Ma il presidente fa capire ai cronisti che sarà difficile strapparlo al club. "Siamo felicissimi di lui- rimarca- vogliamo riscattarlo e tenerlo a Salerno. È il giocatore su cui puntare per costruire una squadra competitiva".