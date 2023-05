Il "bravo" agli azzurri nelle loro lingue

Videomessaggi personalizzati indirizzati ai neo-campioni d'Italia nella loro lingua per congratularsi dell'impresa e ringraziarli a nome di tutta la comunità.

L'idea e dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale, la più antica scuola di sinologia ed orientalistica del continente europeo. Dall'albanese di Rrahmani fino al georgiano di Kvaratskhelia, passando in rassegna tutta la rosa, nessuno escluso, i docenti dell'ateneo salutano i calciatori del Napoli all'indomani della conquista del terzo scudetto. Al presidente Aurelio De Laurentis, a Luciano Spalletti e a tutti gli italiani del gruppo ci pensa il Rettore Roberto Tottoli

Il docente che saluta in coreano Kim Min-jae indossa una maglia azzurra e fa all'atleta un grosso "In bocca al lupo!".

Chi ringrazia Osimhen anche a nome "degli anziani, delle donne e dei bambini napoletani" si congratula con l'attaccante mascherato tante volte quanti sono gli scudetti azzurri. E nel messaggio ai sudamericani della rosa di Spalletti non può mancare l'omaggio anche a Maradona