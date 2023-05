Il futuro di Napoli tra grandi eventi e onda turistica

Lo stile di vita di un agglomerato urbano come Napoli spesso quel futuro non lo guarda. È una città che per sua vocazione internazionale si riempie di eventi di grossa portata. Solo nei prossimi due mesi ci sono Giro d'Italia, il Maggio dei monumenti, il concerto di Bono, quello dei Coldplay. E poi c'è il flusso continuo e crescente di turisti in arrivo. Inevitabile riflettere anche sugli antidoti a meccanismi che rischiano di spegnere qualche luce della città dell'avvenire. L'armonizzazione tra progetti previsti da Pnrr e fondi di coesione è stato uno degli argomenti della prima giornata del festival dello sviluppo sostenibile a Napoli. Collegato da remoto anche il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.



Nel servizio l'intervista a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.