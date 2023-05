Il "gran galà" di Bono e la notte dei musei: il momento magico di Napoli

Nell'anno in cui a Napoli tutto può accadere, è successo pure che Bono riportasse in città la musica degli U2 a trent'anni dall'ultima volta, indossasse una sciarpa biancazzurra e, pare, si lasciasse andare a una battuta anti-juventina.

Non è vero ma ci credo, avrebbe chiosato Peppino De Filippo su quest'ultimo particolare. Ciò che conta è che sia vero tutto il resto. I milletrecento fan vestiti a festa per un evento che diventerà anche un film e i molti di più che, invece, hanno deciso di dedicare il loro sabato sera all'iniziativa della “Notte europea dei musei”, a ribadire una vocazione culturale di cui, offuscati da folklore e pregiudizio, talvolta si parla troppo poco.

E' solo l'ennesimo capitolo di un momento magico che sembra non voler finire mai. Al punto che in un sondaggio della piattaforma “Booking” Napoli è risultata la meta più gettonata in Italia per il prossimo ponte del 2 giugno. Non male, se si considera che tra il 25 aprile e i giorni dello scudetto sono già transitati in città oltre 400mila turisti. E molti ne arriveranno pure 21 e 22 giugno per il doppio concerto dei Coldplay al Maradona.

I grandi giornali, italiani e non, celebrano il rilancio. I napoletani sorridono ma non si nascondono che, tra funicolari che non funzionano, traffico e affitti del centro che schizzano alle stelle, c'è ancora tanto da migliorare. Gli esami, diceva un altro De Filippo, non finiscono mai.