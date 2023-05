Il risveglio azzurro di Napoli e la gioia delle istituzioni

Il risveglio del capodanno azzurro citato dal sindaco Gaetano Manfredi è il risveglio di una città tramortita dalla gioia che questa mattina mette in pausa la festa, si ripulisce dal disordine e guarda già all'appuntamento di domenica quando la squadra riabbraccerà i suoi tifosi allo stadio Maradona. Il piano sicurezza messo a punto con prefettura e forze dell'ordine per la prima notte di esultanza ha retto. E potrebbe essere replicato in quell'occasione, oltre che per la fine del campionato. Non solo le piazze napoletane sono state coinvolte dalla festa. La gioia collettiva è arrivata anche altrove. "È una vittoria che passa alla storia e che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Vincenzo De Luca. La notte, però, è stata segnata anche da una morte. Un episodio, così lo definisce il sindaco, non legato ai festeggiamenti.