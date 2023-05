Il teatro e la bellezza, al via in Campania "Racconti per Ricominciare"

Al tramonto, in luoghi che sono patrimonio artistico, storico, naturale della Campania. Fino all'11 giugno 14 spettacoli, 50 attori coinvolti in un viaggio straordinario appena iniziato, quello di "Racconti per Ricominciare", progetto di Vesuvio Teatro alla quarta edizione. "E' nato in piena pandemia, ricorda il direttore artistico Claudio Di Palma e da allora dalla condivisione del disagio si è passati a un privilegio diffuso".

Ercolano, con Villa Favorita e Villa Campolieto, Vico Equense con il Chiostro della Santissima Trinità, Massa Lubrense con Palazzo Viespoli, Portici con la Reggia e la Sala Cinese ma anche l'Orto Botanico e Villa Fernandes. Poi, Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, il Belvedere di San Leucio, il Rione Terra di Pozzuoli, Villa Fiorentino a Sorrento, Villa delle Ginestre a Torre del Greco, il museo di Pietrarsa, il mulino Pacifico di Benevento. Vero tour nella bellezza, drammaturgie che recuperano Basile, Petito, Eduardo ,Moravia, Roberto Bracco fino a scritture contemporanee come quella di Francesco Piccolo. Il curatore artistico Giulio Baffi dice "4 anni sono tanti, importante per noi il riconoscimento del Ministero della Cultura, mentre guardiamo oltre, con entusiasmo e tanta fatica".