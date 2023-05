Il tour di Bono prima del San Carlo. Mattinata al Cristo velato. Stasera lo show

L'ingresso al San Carlo è previsto solo dalle 18, ma la febbre per lo show di Bono Vox nel teatro d'opera più antico del mondo tuttora attivo, è altissima da giorni. Almeno da quando il leader degli U2 è atterrato a Capodichino, calandosi subito nel clima cittadino tra una foto con la sciarpa del Napoli, una spaghettata in un ristorante del centro e una pizza alla Sanità.

Un tour che è proseguito anche in mattinata, quando il cantante ha visitato la Cappella Sansevero e ammirato il Cristo velato, lasciando una dedica sul registro delle visite.

Ma l'attenzione ovviamente è diretta soprattutto allo show di stasera. Poco più di milletrecento i fan che hanno polverizzato in pochi minuti i posti disponibili, senza lasciarsi scoraggiare dai prezzi, minimo 172 euro. Ne varrà la pena. Anche perché l'ultima tappa mondiale di "Stories of surrender", che alternerà canzoni a confessioni e monologhi, sarà anche immortalata dalle telecamere per un docufilm sull'evento. Infatti il cantante ha chiesto ai fan un dress code elegante. Abito scuro, cilindri e gioielli o, in alternativa, almeno una t-shirt nera.

Napoli, quindi, sarà ancora una volta sotto i riflettori. Ennesima tappa di un momento magico passato dal delirio senza fine per lo scudetto alla festa per il Giro d'Italia, dal boom del turismo museale alla preparazione dei grandi eventi estivi, in primis i concerti dei Coldplay al Maradona il 21 e 22 giugno.