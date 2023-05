Agerola piange Nicola, si indaga sulla sua morte. Ravello: dubbi per il Giro

In Costa d'Amalfi è ancora vivo il dolore per la scomparsa di Nicola Fusco. 29 anni ancora da compiere. C'era lui alla guida del bus turistico precipitato ieri da un tornante della strada che collega Ravello a Castiglione.

Figlio del titolare di una nota ditta di trasporti di Agerola, al momento dell'incidente era da solo a bordo del mezzo. La salma, trasportata in elicottero, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Intanto a Ravello si lavora per ripristinare la viabilità nel tratto di strada dove il bus ha sfondato il muro di protezione. Apposti i new jersey, rimossi i materiali in bilico, la strada riaprirà alle auto ma - probabilmente non da subito - ai mezzi pesanti.

Per quanto riguarda il Giro d'Italia, invece, proprio in quel tratto dell'ex statale 373 è in programma il passaggio della carovana rosa, giovedì 11 maggio. Il percorso potrebbe essere deviato, se non vi fossero le condizioni di sicurezza. I corridori raggiungerebbero Amalfi, transitando per Maiori e Minori.