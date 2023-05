Inti Illimani, applausi per il ritorno

Napoli, 1976, festa dell'Unità gli Inti Illimani, alla Mostra d'oltremare. Una distesa di persone che canta. Jorge Coulon fondatore del gruppo cileno di nuovo a Napoli e, a quasi 50 anni di distanza l'amore degli Inti illimani per la città non cambia: "Diciamo a tutti che per noi la scelta giusta è stata quella di concludere qui il tour in Italia con due concerti. Napoli ha un posto speciale nel nostro cuore, anche per i rapporti con la Nuova Compagnia di canto popolare con cui abbiamo condiviso una parte del nostro viaggio. Questa è la città del maestro De Simone… E poi Napoli è quell'ancora che tiene l'Italia agganciata al Mediterraneo.

Si chiama Agua il disco, firmato con il cantautore italiano Giulio Wilson, che dà anche il nome al tour europeo che dopo Napoli proseguirà, dopo una breve pausa, in Spagna.

Nella scaletta brani di Wilson, classici degli Inti Illimani, e canzoni scritte insieme- “E' stato uno scambio continuo - spiega Giulio Wilson - io canto in castillano loro in italiano. Anche nella composizione abbiamo trovato un equilibrio tra le diverse vene creative. Credo che il risultato sia molto interessante”.

Un esperimento che funziona e il pubblico apprezza: l'ironia di Wilson, la passione degli Inti Illimani. E poi il suono potente e coinvolgente che non invecchia. Anzi si rinnova. Jorge Coulon è chiaro a riguardo: “Siamo alberi che cambiano con le stagioni. Non ci fermiamo, non vogliamo essere dei musei ambulanti…” chiude con un sorriso. Variazioni dalle Ande ai Caraibi con un omaggio anche alla canzone napoletana, grazie alla presenza in scena di Luca Rossi e della sua tammorra. Due date da sold out a Napoli per una scommessa vinta dal Teatro Bolivar di Toni e Romina De luca con la direzione artistica Nu'Tracks.