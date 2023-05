Ischia corre ai ripari: indennizzi e 26 nuovi interventi sul territorio

Sei mesi fa una colata di detriti e fango a Casamicciola travolgeva strade, abitazioni, 12 vite umane. Il ricordo delle vittime ha aperto con un minuto di silenzio, il vertice in cui il commisssario per l'emergenza Ischia, Giovanni Legnini, insieme al neo sindaco Giosi Ferrandino, ha presentato due nuove ordinanze

“Con una indennizziamo le imprese e i cittadini per tutti i danni subiti a causa dell'alluvione - spiega Legnini -. Con l'altra diamo il via a 26 nuovi interventi di messa in sicurezza”.

Cantieri che a Casamicciola metteranno in sicurezza gli alvei e i massi pericolanti, permetteranno di rispristinare il sistema fognario e liberare i canali tombati. Qualora non si rispettassero i tempi di consegna dei lavori, il commissario si riserva di revocare le ditte con poteri sostitutivi.

Man mano che l'area interdetta si ridurrà torneranno nelle loro case i 150 cittadini ancora evacauti.

Le altre misure previste: risorse per 3 milioni e 200 mila euro per dragare in un mese il porto dai 25 mila metri cubi di materiale venuto giù dall'Epomeo.

Una delle ordinanze stabilisce poi il riuso dei fanghi: trattati, non finiranno in discarica, ma si reimpiegheranno in edilizia.

In arrivo una terza ordinanza con altri 50 interventi prioritari. La bozza oggi condivisa con i sindaci, sarà firmata la prossima settimana. Contiene un piano elaborato con università e esperti di contrasto al dissesto idrogeologico dell'isola.