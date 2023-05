Jago, un museo per la Sanità

L'ultimo lavoro di Jago, Aiace e Cassandra, si unisce alle altre opere nella Basilica di Sant'Aspreno ai Crociferi, ora Museo Jago. Dopo 40 anni di chiusura la nuova vita della chiesa che nel 2020 era solo la casa di tanti piccioni. La volle come studio il giovane scultore, scegliendo un quartiere, la Sanità, e una comunità. “E' il frutto del mio innamoramento, dice, e quando sei innamorato ti abbandoni ”. E' tornata nel luogo in cui è nata anche La Pietà scolpita in un blocco di marmo prima firmato dagli abitanti della Sanità. E' qui che Jago dice di aver compreso il senso stesso dello scolpire. “Ho avuto la fortuna di incontrare dei visionari, da padre Antonio Loffredo a tutti gli altri, il viaggio è appena cominciato ”.

Riapertura nata dalla collaborazione tra Fondo Edifici di Culto, Fondazione Con il Sud, Fondazione di Comunità San Gennaro. E ‘il percorso iniziato con La Paranza nel 2006 che riaprì prima le Catacombe di San Gaudioso, poi quelle di San Gennaro. Quei 5 ragazzi oggi sono 50 e sta per nascere una una nuova cooperativa che guarda anche a zone ancora in ombra come i Cristallini. “Non abbiamo ancora un nome, siamo i fratelli minori de’ La Paranza, dicono Vincenzo Antonucci e Antonio Ferrara, siamo ragazzi della Sanità che vogliono continuare il percorso iniziato 17 anni fa, perchè i luoghi ridiventino di tutti”.