La bimba ferita a Sant'Anastasia ora respira autonomamente

E' stata estubata, respira autonomamente ma è ancora sedata. Buone notizie dall'ospedale Santobono sulle condizioni della bambina di dieci anni rimasta ferita alla testa martedì sera a causa della sparatoria verificatasi davanti a un bar del centro di Sant'Anastasia. Nelle ore precedenti era stata effettuata una tac di controllo che aveva evidenziato lievi miglioramenti. Ora questo ulteriore e importante passo in avanti.

Sul fronte delle indagini, il Gip di Nola ha convalidato il fermo di Emanuele Civita, il diciannovenne accusato di aver partecipato al raid. Respinta, in particolare, la tesi degli avvocati della difesa che hanno contestato le aggravanti della modalità mafiosa e della premeditazione ai reati di tentato omicidio e porto illegale d'armi ipotizzate dalla Dda. Un tentativo di ridimensionare l'accaduto che non è bastato a far uscire Civita dal carcere di Secondigliano, come avvenuto per il secondo indagato, il diciassettenne recluso nell'istituto minorile di Nisida.

I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, strategia che potrebbe mutare la prossima settimana quando, davanti al giudice del riesame, potrebbero rendere dichiarazioni spontanee.