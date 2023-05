La doppia festa del Napoli

Un entusiasmo così grande, quello della tifoseria azzurra per la vittoria del campionato, che non bastava una sola festa, ne servivano almeno due. Una all’interno dello stadio, iniziata con le coreografie dei tifosi – il grande 3 azzurro in mezzo al tricolore – e proseguita nel post partita con le canzoni di Clementino, Geolier, Liberato ed Edoardo Bennato, sotto l’occhio di Paolo Sorrentino e con il presidente De Laurentiis a incitare i 55mila del Maradona, gli stessi che hanno esultato alla vittoria contro la Fiorentina.

L’altra festa, quella spontanea, del grande popolo azzurro. In decine di migliaia sin dalle prime ore del pomeriggio con ogni mezzo possibile si è riunito all’esterno dell’impianto facendo tracimare la loro gioia per le strade del quartiere Fuorigrotta.

A sera la processione laica del tifo si è spostata verso il centro storico, tra i monumenti colorati di azzurro, i fuochi d’artificio a illuminare il cielo. Le prime luci dell’alba hanno concluso quello che è stato solo il secondo appuntamento di una festa che si preannuncia lunga più di un mese.