La Federico II scende in campo contro la devianza giovanile

La devianza giovanile non è solo crimine. Per comprenderla, spesso si deve partire dalla scuola. Proprio per analizzare questo fenomeno in tutti i suoi aspetti, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato docenti, criminologi, magistrati, penalisti e psicologi. Presenti anche rappresentanti delle forze dell'ordine.



Nel servizio interviste a: Alfredo Fabbrocini, capo della squadra mobile di Napoli; Claudio Salvia, funzionario del ministero dell'Interno