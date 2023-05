La grande notte di Gigi D'Alessio, al Plebiscito con De Laurentiis e tanti ospiti

Oltre al presidente del Napoli, al primo dei cinque concerti al Plebiscito fino al 3 giugno, hanno partecipato tre protagonisti della cavalcata trionfale verso lo scudetto. "Voi napoletani siete i numeri uno", dice Kvaratskhelia. "Da argentino qui mi sento a casa", gli fa eco Simeone. "Percepire tutti i giorni il vostro calore mi fa sentire napoletano come voi", chiude Raspadori.

Pubblico in delirio e D'Alessio prende per mano il presidente De Laurentiis e lo porta sul palco. "Amici napoletani sapete che siete i migliori del mondo? - dice Aurelio De Laurentiis - a Gigi che dice che siamo un Paese non italiano, rispondo che forse e' vero, ma qui c'e' la vera Italia, la piu' creativa, la piu' straordinaria e resiliente".

In un attimo piazza del Plebiscito si trasforma nello stadio Maradona e parte il coro “I campioni dell'Italia siamo noi”. "Vi promisi che avremmo portato lo scudetto e ci siamo riusciti - prosegue De Laurentiis - abbiamo aperto un ciclo, ora dovete avere pazienza perche' nei prossimi anni vinceremo ancora, tutti insieme".

A chiudere il siparietto e a regalare l'apoteosi ai fan di D'Alessio e ai tifosi azzurri non poteva che essere Nino D'Angelo, che appare sul palco mentre parte “Quel ragazzo della curva”, l'inno del primo scudetto e del Napoli di Maradona.