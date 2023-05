La nuova caserma dei carabinieri di Ercolano in un bene confiscato alla camorra

Un bene confiscato alla camorra a Ercolano da oggi rivive come luogo simbolico e operativo della lotta alla criminalità che tra quelle strade ha spadroneggiato, usando edifici spesso come quartier generale della sopraffazione: la nuova caserma della tenenza dei carabinieri nella cittadina ai piedi del Vesuvio sorgerà in questa struttura, recuperata dopo lunghi lavori, per ribaltare la sua storia e farne un presidio di legalità.

Ercolano ha voluto conferire la cittadinanza onoraria ai carabinieri. Nel cortile della struttura anche una lapide che porta il nome di un esempio di impegno in prima linea, quello del capitano Gennaro Niglio, medaglia d'argento al valore militare e figlio di questa terra.

Nel servizio le interviste al generale di corpo d'armata Andrea Rispoli, comandante interregionale “Ogaden”, al sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e al generale di brigata Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli.