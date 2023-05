La Salernitana cade a Empoli, primo ko dopo 10 gare

Cade a Empoli la Salernitana che vede così interrompersi a dieci la striscia di partite utili consecutive. Una partita che poteva rappresentare un importante passo avanti in ottica salvezza, ma la gara è stata interpretata meglio dai toscani.

Dopo aver sfiorato il gol in avvio - ancora decisivo Ochoa - Empoli avanti al 37' con Cambiaghi di testa, sesto gol in stagione per lui.

Nella ripresa il raddoppio di Caputo, sugli sviluppi di un corner, dopo il via libera del var.

All'85' i granata - sospinti dai 1500 arrivati in Toscana di lunedì pomeriggio - accorciano grazie a Piatek, bravo a respingere in rete su una respinta di Vicario. Il polacco ritrova la gioia per il gol che mancava dal 5 novembre. Ma non basta, al Castellani finisce 2-1. Empoli quasi salvo, situazione ancora in bilico per la Salernitana, che resta comunque a +8 sulla zona calda, ma che nelle prossime due partite dovrà affrontare Atalanta e Roma.

Si torna in campo sabato alle 15 all'Arechi.