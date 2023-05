La scoperta della città di Arzano

Il video raccoglie una parte dei lavori svolti negli ultimi cinque anni con gli alunni della scuola secondaria di primo grado IC2 De Filippo Vico di Arzano, nell’ambito del corso di Tecnologia della Professoressa Emilia d'Amelio, architetto.



Durante gli incontri preparatori, è emerso il distacco e l’alienazione degli studenti nei confronti del proprio territorio e della propria città, Arzano. I ragazzi non riconoscevano niente di buono del territorio nel quale quale vivono.



“La scuola -, racconta la professoressa d'Amelio - si trova in effetti in un'area di Arzano fortemente disagiata, ma di grande interesse storico e culturale. La zona denominata “Arzaniello” è isolata anche rispetto alla città stessa. Mancano i trasporti pubblici, c'è un forte degrado urbano, ma tutto è pervaso da un forte senso di comunità e di appartenenza, anche se non esplicito”.



Da queste considerazioni sono nati i laboratori su tre linee portanti: la percezione fisico - emotiva del territorio e la sua mappatura; la città ideale che ognuno porta dentro di sé; la progettazione di un “dispositivo di bellezza e di guarigione”.



I laboratori sono stati impostati sull’intenzione di recuperare e rinforzare il rapporto degli allievi con il loro territorio di provenienza, cominciando con il portarli in giro per la loro stessa città ad individuarne e percepirne il valore, a riconoscere e immaginare bellezza anche dove sarebbe stato impensabile trovarne.

E' cominciata poi una fase di ricerca storica, attraverso libri, fotografie, racconti degli anziani, nel tentativo di potenziare le capacità espressive, percettive emozionali e di consapevolezza dei partecipanti, attraverso l’analisi e lo studio del rapporto con il proprio territorio di appartenenza.



E' emerso che: il primo luogo con il quale veniamo a contatto sin dalla nascita è il nostro corpo, con le emozioni e sensazioni fisiche che da esso derivano. La sua estensione naturale, il suo prolungamento arriva poi ai luoghi dei nostri usi, al nostro quotidiano e allo spazio in cui agiamo il nostro presente ed infine all'ambiente. Ed in questo dialogo tra spazi, interno ed esterno, corpo - ambiente, fondamentale è lo sviluppo di una coscienza fisico - emotiva.



Dai racconti degli anziani che portano con sé la memoria del passato, sono stati i ragazzi a raccontare Arzano, riscoprendo il territorio attraverso la storia della loro città, un territorio oggi maltrattato, ignorato, ma che conserva i segni di una cultura forte e radicata.



I disegni degli allievi, sono vere e proprie mappature emozionali e i risultati sono stati emozionanti, colorati, ben organizzati e con molti punti in comune tra loro: zone pericolose, zone proibite, zone del cuore e della famiglia.



Nell’ambito di questi lavori, una fase molto importante è stata quella della progettazione di una città ideale con cui confrontarsi, da tirare fuori per guardare la realtà con gli occhi dell’utopia. Una fase molto difficile, che ha comportato grande sforzo immaginativo da parte degli alunni, come se no fosse possibile realizzare un ideale.



La fase finale è stata poi la progettazione di un oggetto per creare armonia, da contestualizzare proprio in questo ”nulla” da loro percepito. Attraverso lo studio e il racconto delle opere di Riccardo Dalisi, attraverso il gioco di essere per un giorno architetti, gli alunni hanno provato a sentirsi parte di un cambiamento, a crederlo possibile, a realizzare un’utopia. Abbiamo così “bandito” tra le classi un progetto per le luci di Arzaniello.