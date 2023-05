La scuola e il divario Nord-Sud che anche il Pnrr potrebbe non colmare

Meno del 15% degli studenti campani frequenta una scuola con una mensa scolastica. E se si guarda ai più piccoli e agli asili nido ci sarebbero dei lep da centrare entro il 2027, ma la regione è ben lontana dal farlo. Anche con i fondi del Pnnr l'obiettivo del 33% dei posti autorizzati nelle scuole dell'infanzia per la popolazione tra i 3 e i 36 mesi di età al mezzogiorno è una chimera. È l'allarme lanciato da Svimez sul divario nord-sud nel sistema istruzione. La ripartizione delle risorse che arrivano dai fondi europei non terrebbe conto delle situazioni di partenza delle singole regioni. E in più i bandi competitivi avrebbero penalizzato i territori con maggiore carenza di servizi e strutture, più deboli a livello amministrativo. Risultato? Le disuguaglianze rischiano di aumentare. La “quota Sud” è stata rispettata, ma le tre regioni meridionali più popolose - Sicilia, Campania e Puglia - hanno avuto accesso a risorse pro capite per infrastrutture scolastiche inferiori alla media italiana. In altre parole: chi aveva più bisogno non ha avuto più risorse. E in questa particolare classifica, quella degli investimenti, all'ultimo posto ci sono Napoli e Palermo. Una tendenza questa purtroppo non nuova, visto che tra il 2008 e il 2020 c'è stato un progressivo disinvestimento nella scuola: al sud la spesa si è ridotta di oltre il 20% contro il 18% del Centro-Nord. In termini assoluti parliamo di 185 euro per studente, contro i 300 del Centro-Nord.