L'arrivo dell'autobus del Napoli allo stadio

L'autobus con i calciatori del Napoli percorre via Marconi, prima di svoltare per entrare nella pancia dello stadio Maradona, per la gara contro la Fiorentina, la prima dopo la vittoria dello scudetto. I giocatori e lo staff hanno trascorso il prepartita in un albergo a Pozzuoli da cui sono partiti nel primo pomeriggio per raggiungere lo stadio.