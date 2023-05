"Così ho soccorso la bimba ferita, una corsa forsennata fino all'ospedale"

Filippo Di Pascale rivive i drammatici attimi seguiti all'esplosione dei colpi di pistola davanti a un bar di Sant'Anastasia e al ferimento di una bimba e dei suoi genitori: “Stavo festeggiando il compleanno di mia figlia quando a un tratto non si è capito più niente. Poi è uscita una famiglia con una bimba che aveva un proiettile in testa. A quel punto l'ho presa in auto e con i genitori siamo corsi all'ospedale Santobono. Ci ho messo solo 6 minuti, ma non guidavo veramente io, era Dio a condurci", dice l'uomo. La sua prontezza è stata decisiva per cercare di salvare la piccola.

Nel servizio l'intervista al primo soccorritore della bimba di 10 anni.